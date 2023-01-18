МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Рубль вырос в среду к доллару и евро на дорожающей нефти и не изменился к юаню, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций символически снизился в основную сессию

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 40 копейки — до 68,75 рубля, евро — на 65 копеек, почти до 74,35 рубля, юань остался на уровне 10,19 рубля.

При этом к текущему моменту стоимость мартовского фьючерса нефти марки Brent растет на 1,23% — до 86,98 доллара за баррель, а в ходе торгов она подскакивала до 87,84 доллара за баррель.

РУБЛЬ ВВЕРХ

В среду рубль вернулся к укреплению. Поддержку ему оказывали заметно выросшие за последние дни цены на нефть на мировом рынке, и в меньшей степени — глобальное ослабление доллара, комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Как ранее в среду отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, мировые цены на нефть растут сейчас в основном за счет позитивной макростатистики из Китая и восстановления его экономики после коронавирусных ограничений.

Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций" указывает и на слабость самого доллара на мировом рынке: индекс доллара (DXY) курсирует на уровнях, в последний раз наблюдавшихся весной прошлого года.

Впрочем, аналитик замечает, что негативом для российской валюты являются данные о повышении дисконта по Urals, о чем на днях сообщил Минфин РФ.

ПРОГНОЗЫ

"Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели – 67-70 рублей. Уверенности рублю могут придавать импульс роста нефтяных цен и продажа юаней в рамках бюджетного правила. Также в ближайшие дни может наблюдаться повышенная активность экспортеров, конвертирующих валютную выручку перед приближением налогового периода", — говорит Буйволов.

В четверг рубль может продолжить укрепление, доллар может опуститься в диапазон 67-68 рублей в рамках краткосрочного нисходящего тренда, считает Иван Капустянский из УК "Первая". Факторами поддержки рубля могут выступить продажа валюты Минфином, а также продолжение роста на нефтяном рынке.