МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро и иене в четверг вечером снижается, свидетельствуют данные торгов. Сильная макростатистика по США не дала доллару заметной поддержки, в то время как рынки ожидают замедления повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

По состоянию на 17.43 мск курс евро к доллару рос до 1,0821 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0792 доллара. Курс доллара к иене опускался до 128,31 иены со 128,88 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,23%, до 102,13 пункта.

На фоне постепенного замедления инфляции в США рынки широко ожидают, что Федрезерв замедлит темпы повышения ставки. Согласно данным CME Group, порядка 96% экспертов закладывают увеличение ставки на 25 базисных пунктов в феврале. В декабре ФРС повысила ставку на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых.

Сильная макростатистика по США не дала заметной поддержки американской валюте. Так, число заявок на пособие по безработице в США за неделю по 14 января неожиданно снизилось и составило 190 тысяч, прогноз составлял 214 тысяч после 205 тысяч неделей ранее. Число новых домов в США, строительство которых было начато в декабре, сократилось слабее ожиданий — до 1,382 миллиона, показатель ожидали на уровне 1,359 миллиона.

При этом днем ранее была опубликована слабая статистика по розничным продажам и промпроизводству в США в декабре. Объем розничных продаж упал сильнее прогноза — на 1,1% к ноябрю, ожидали снижения показателя лишь на 0,8%. Промпроизводство в США в декабре снизилось также хуже ожиданий — на 0,7% к ноябрю, прогнозировалось лишь уменьшение на 0,1%.