МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Валюта РФ снизилась к доллару и евро и выросла к юаню: американская валюта подорожала до 68,8 рубля, европейская – до 74,59 рубля, китайская снизилась до 10,13 рубля, следует из данных Московской биржи. СМИ узнали о новых схемах с российской нефтью в Сингапуре

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 5 копеек, до 68,8 рубля, евро — на 24 копейки, до почти 74,59 рубля, юань подешевел на 6 копеек, до 10,13 рубля.