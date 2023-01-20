МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Российская валюта днем в пятницу стабильна к доллару и юаню, растет к евро, рубль поддерживают сезонное снижение спроса на иностранную валюту и растущие цены на нефть, следует из данных торгов и комментария эксперта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.10 мск снижался на 3 копейки, до 68,77 рубля, евро – на 33 копейки, до 74,26 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 2 копейки до 10,11 рубля, а объем торгов им составлял 46,4 миллиарда рублей против 26,5 миллиарда по евро и 52,8 миллиарда по доллару.

Доллар терял к рублю в пределах 0,1%, евро –0,3%, юань – 0,2%. Рублевая цена нефти составляла около 5,95 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта в пятницу торгуется в узких диапазонах, мало меняясь к доллару и юаню. При этом евро, в условиях ослабления европейской валюты на форексе относительно многомесячных максимумов, теряет и против рубля. Европейская валюта после скачка в пятницу в район максимума с апреля 2022 года коррекционно снижается.

"Ситуация на отечественном валютном рынке остается стабильной на фоне сезонного снижения спроса на валюту, в том числе со стороны импортеров. Также национальную валюту поддерживают растущие цены на нефть. Если говорить в общем, то на валютном рынке наблюдается консолидация, волатильность торгов невысокая", — комментирует Иван Капустянский из УК "Первая".

При этом стоимость нефти сорта Brent растет к 17.02 мск на 0,4%, до 86,5 доллара за баррель. Ключевым фактором, поддерживающим рост нефтяных котировок, остаются ожидания увеличения спроса в Китае. В стране ослабили строгие коронавирусные ограничения, которые могут способствовать восстановлению экономики и спроса на сырьё.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,4% до 102,5 пункта, сигнализируя об ослаблении спроса на рисковые активы.

ПРОГНОЗЫ

В краткосрочной перспективе рубль может укрепиться, предпосылкой к этому является продажа валюты Минфином РФ, который в рамках бюджетного правила продолжает ежедневно продавать юани на 3,2 миллиарда рублей, считает Капустянский из УК "Первая".

"Также национальной валюте РФ может оказать поддержку стартовавший налоговый период", — добавляет он.

На следующей неделе компании- экспортеры усилят продажи валютной выручки для уплаты налогов, также рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Тем не менее в связи с возобновлением операций с валютой в рамках бюджетного правила влияние фактора налогового периода на рубль может быть менее выраженным. Для курса доллара пока сохраняет свою актуальность диапазон 68-70 рублей", — добавляет он.