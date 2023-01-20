МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам в пятницу вечером ускорила темпы роста по сравнению с дневной динамикой, свидетельствуют данные торгов. Доллар получил поддержку как более надежный актив на фоне опасений по поводу перспектив экономики.

По состоянию на 18.16 мск курс евро к доллару рос до 1,0829 доллара с 1,0827 доллара, курс иены — поднимался до 130,09 иены с уровня прошлого закрытия в 128,42 иены. При этом индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,27%, до 102,33 пункта. Днем индекс рос на 0,2%.

Опубликованная на минувшей неделе макростатистика усилила опасения по поводу перспектив мировой экономики. В частности, данные по розничным продажам и промышленному производству в США оказались слабее ожиданий. На этом фоне доллар получил поддержку как более безопасный актив.

Инвесторы обратили внимание и на то, что госдолг США достиг 129% от ВВП на конец прошлого года.

Участники торгов также оценивают статистику из США. Так, число сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в декабре сократилось слабее ожиданий — на 1,5% при прогнозе снижения на 5,4%, показатель составил 4,02 миллиона вместо ожидаемых 3,96 миллиона сделок.

Трейдеры также ждут на следующей неделе продолжение сезона корпоративной отчетности и публикацию статистики по ВВП США. Прогнозируется, что в четвертом квартале, по первой оценке из трех, экономика страны выросла на 2,8% в годовом выражении после увеличения на 3,2% кварталом ранее.