МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Валюта РФ закрыла торги пятницы без особых изменений к доллару, юаню и евро, за неделю динамика также оказалась слабой, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций снизился на 0,1 процента за основную сессию

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 3 копейки, до 68,83 рубля, юань снизился на 1 копейку, до 10,12 рубля, евро вырос на 1 копейку, до 74,6 рубля.

Доллар за неделю вырос на 4 копейки, юань снизился на 7 копеек, евро подорожал на 45 копеек.

Объем торгов юанем в пятницу превысил 50 миллиардов рублей против 59,3 миллиарда рублей по доллару и чуть более 28 миллиардов рублей по евро.

Стоимость мартовского фьючерса нефти марки Brent по состоянию на 21.50 мск растет на 1,75% — до 87,67 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПРОИГНОРИРОВАЛ РАСТУЩУЮ СТОИМОСТЬ НЕФТИ

"Торги на валютном рынке сегодня проходили без существенных изменений при нейтральном новостном фоне… Несмотря на рост котировок нефти, инвесторы пока не склонны играть на укрепление рубля", — отмечает Александр Фетисов из Россельхозбанка.

Евгений Линчик из УК "Первая" также замечает, что на текущей неделе национальная валюта стабилизировалась на фоне сезонного снижения спроса на валюту, в том числе со стороны импортеров, а также из-за роста цен на нефть.

В паре рубль-юань можно констатировать снижение волатильности и объемов торгов за последние два дня – котировки колеблются в достаточно узком диапазоне в преддверии новогодней недели в Китае и, соответственно, ограниченного новостного потока, замечает он. По-прежнему оцениванием вероятные границы краткосрочного колебания пары в диапазоне 9,98-10,27 рубля, прогнозирует Фетисов.

ПРОГНОЗЫ

"Возможно, продажи валюты со стороны экспортеров на следующей неделе дадут больше оснований для этого, тем не менее, мы не ожидаем существенного роста курса рубля на этом факторе в силу значительного объема накопленной рублевой ликвидности. Оцениваем как наиболее вероятный диапазон колебаний пары рубль-доллар — 67,25-69,25 рубля", — говорит Фетисов из Россельхозбанка.

Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций" прогнозирует, что пара доллар-рубль будет находиться в диапазоне 67-70 рублей.

"Впереди — пик налогового периода (25 января), и это может придавать рублю сил в ближайшие сессии. На руку российской валюте и высокие уровни цен на нефть, которая, вероятно, продолжит отыгрывать позитивные ожидания по спросу в Китае. Правда, здесь стоит помнить про величину дисконта нефти Urals", — добавляет он.

На следующей неделе рубль может попытаться укрепиться, считает Линчик из УК "Первая".