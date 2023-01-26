МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Доллар дорожает к основным мировым валютам в четверг вечером после выхода ряда макроэкономических статданных по США более заметно, чем до публикации этой статистики, следует из данных торгов.

По состоянию на 18.55 мск курс евро к доллару снижался до 1,0854 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0915 доллара, курс доллара к иене рос до 130,52 иены со 129,59 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,38%, до 102,03 пункта. До выхода макростатистики доллар также укреплялся к этим валютам, но менее значимыми темпами.

Валютные инвесторы в четверг оценивают ряд макроэкономических статданных по США. Так, ВВП страны в четвертом квартале, согласно первой оценке, вырос на 2,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики ожидали роста ВВП США лишь на 2,6% в пересчете на год.

Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 января, неожиданно снизилось — на 6 тысяч, до 186 тысяч. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя до 205 тысяч.

А продажи новых домов в США в декабре увеличились на 2,3% по сравнению с пересмотренным показателем ноября – до 616 тысяч. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя до 617 тысяч.