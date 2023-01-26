МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Валюта РФ поднялась к американской, но упала к китайской по итогам четверга: доллар и юань "закрыли торги" соответственно на отметках 69,27 рубля и 10,28 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций немного снизился за основную сессию

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 4 копейки, до 69,27 рубля, юаня вырос на 6 копеек, до 10,28 рубля, евро — на 2 копейки, до 75,43 рубля.