МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Валюта РФ закрыла торги пятницы разнонаправленно к доллару и юаню — американская валюта подросла до 69,46 рубля, китайская подешевела до 10,26 рубля, при этом за неделю рубль снизился к обеим валютам, следует из данных Московской биржи. Путин поручил до июля повысить МРОТ с опережением темпов роста инфляции

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 20 копеек, до 69,46 рубля, юань снизился на 2 копейки, до 10,26 рубля, евро вырос на 7 копеек, до 75,5 рубля.

Доллар за неделю вырос на 63 копейки, юань — на 14 копеек, евро подорожал на 90 копеек.