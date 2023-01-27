Доллар на Мосбирже закончил неделю на отметке 69,46 рубля
Доллар на Мосбирже закончил неделю на отметке 69,46 рубля, юань — на 10,26 рубля
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Валюта РФ закрыла торги пятницы разнонаправленно к доллару и юаню — американская валюта подросла до 69,46 рубля, китайская подешевела до 10,26 рубля, при этом за неделю рубль снизился к обеим валютам, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 20 копеек, до 69,46 рубля, юань снизился на 2 копейки, до 10,26 рубля, евро вырос на 7 копеек, до 75,5 рубля.
Доллар за неделю вырос на 63 копейки, юань — на 14 копеек, евро подорожал на 90 копеек.
https://1prime.ru/Forex/20230127/839616593.html
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