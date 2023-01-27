МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро растет в пятницу вечером после выхода статданных по США, следует из данных торгов.

По состоянию на 19.14 мск курс евро к доллару снижается до 1,0854 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0889 доллара, курс доллара к иене сокращается до 129,87 иены со 130,21 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,24%, до 102,07 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в январе увеличился до 64,9 пункта с декабрьских 59,7 пункта. Аналитики ожидали роста показателя до 64,6 пункта, как и показала первоначальная оценка.

Кроме того, доходы населения США в декабре выросли на 0,2% по сравнению с ноябрем. В то же время потребительские расходы уменьшились на 0,2% в месячном выражении. Аналитики как раз и ожидали роста доходов на 0,2%. Снижение расходов ожидалось на 0,1%.