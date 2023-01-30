МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает средний курс доллара в текущем году в 70 рублей за доллар, на ослабление национальной валюты играет в том числе восстановление импорта, рассказал в интервью газете "Известия" первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов. Конгрессвумен признала способность России жить без доллара и дружбы с США

"Мы ожидаем курс на уровне в среднем 70 рубля за доллар — примерно как сейчас", — ответил Торосов на вопрос о том, какой курс рубля в 2023 году прогнозирует министерство.

"Более широкий диапазон в среднем по году — 68–72 рубля. На ослабление рубля играет восстановление импорта, в том числе — за счет параллельного. Кроме того, объективно сократились нефтегазовые доходы, то есть прилив долларов в экономику стал меньше", — добавил замминистра.

По его словам, уровень в 70 рублей за доллар — балансовый для экономики. "60 категорически не устраивает экспортеров — тогда их бизнес становится нерентабельным. Кроме того, от крепкого рубля страдает бюджет, который недополучает доходы", — добавил он.

По представленному ранее прогнозу Минэкономразвития средний курс доллара по итогам года ожидается на уровне 68,3 рубля за доллар.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее в январе говорил, что министерство в марте-апреле представит обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы.