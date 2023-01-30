АСТАНА, 30 янв — ПРАЙМ. Участники заседания Евразийского межправсовета (ЕМПС) в Алма-Ате подпишут соглашение о согласованных подходах к регулированию валютных правоотношений, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. ЦБ назвал запас валютной ликвидности в российских банках адекватным

Очередное заседание ЕМПС и международный форум по цифровизации Digital Almaty-2023 "Цифровое партнерство в новой реальности" состоится в Алма-Ате 2-3 февраля.

"Повестка дня заседания охватывает широкий спектр торгово-экономического сотрудничества, технического регулирования, интегрированной информационной системы ЕАЭС и другие актуальные темы. Ожидается, что в ходе мероприятия главы правительств подпишут соглашение о согласованных подходах к регулированию валютных правоотношений и принятии мер либерализации", — сказал Смадияров на брифинге в понедельник.

По его словам, в заседании ЕМПС примут участие премьеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии. "На мероприятие также приглашены представители государств-наблюдателей при ЕАЭС, генеральный секретарь СНГ и руководитель Евразийского банка развития, а также Евразийского фонда стабилизации и развития", — добавил Смадияров.