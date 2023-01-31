МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Рубль после утренней стабилизации днем во вторник перешел к снижению против доллара, теряет к юаню, но по-прежнему растет к евро в условиях его ослабления на форексе, следует из данных торгов. Доллар взял бастион

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.10 мск повышался на 10 копеек, до 70,5 рубля, евро падал на 27 копеек, до 76,29 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом прибавлял 1 копейку до 10,41 рубля, а объем торгов им составлял 55,3 миллиарда рублей против 40,9 миллиарда по евро и 58,7 миллиарда по доллару.

Доллар прибавлял к рублю 0,1%, евро терял 0,4%, юань рос на 0,1%.

Рублевая цена нефти составляла около 5,9 тысяч за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта после достижения минимумов за три недели пытается стабилизироваться во вторник около достигнутых уровней. При этом доллар и юань подрастают, а евро теряет позиции на фоне его ослабления на форексе.

Главным событием недели для рынков являются заседания крупнейших мировых центробанков. Так, ФРС США в среду может объявить о повышении учетной ставки на 25 базисных пунктов — до 4,5-4,75% годовых. Ожидается, что ЕЦБ, а также Банк Англии, которые объявят свои решения в четверг, повысят ставки на 50 базисных пунктов — до 3% и 4% годовых, соответственно. Европейские фондовые индексы снижаются на ожидании решения ЕЦБ по ставке

При этом остальные внешние факторы также негативны для рубля. Так, стоимость нефти снижается на 0,6%, до 84 долларов за баррель сорта Brent. Укрепление доллара в преддверии решения ФРС по учетной ставке поддерживает давление на нефтяные котировки.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) при этом повышался на 0,1% до 102,4 пункта, сигнализируя об ослаблении спроса на риск.

ПРОГНОЗЫ

Сейчас рубль окончательно потерял поддержку фактора налогового периода, а скорое введение санкций на российские нефтепродукты несет риски роста курса доллара к 71 рублю, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Тем не менее поддержку рублю может оказать рост объемов продаж юаней в рамках бюджетного правила – анонс новых месячных объемов Минфин должен сделать в течение первых трех рабочих дней", — добавляет он. Тренды 2023 года, которые могут вас обогатить

На валютном рынке РФ доминируют негативные для рубля настроения, что повышает вероятность краткосрочных рывков в сторону его ослабления, считает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Сказывается последовательное нагнетание информационно-геополитического фона, страхи относительно последствий потолка цен на нефтепродукты. Да и январский период дивидендно-налоговых платежей прошел слабо, не обеспечив рублю сколь-либо устойчивое укрепление. Весточкой позитива может стать пятничный релиз по операциям Минфина на валютном рынке в феврале, правда, объем этих операций вряд ли будет определяющим", — рассуждает он.

Курс рубля к доллару и юаню в текущем году, несмотря на улучшение общеэкономических прогнозов МВФ, скорее, будет склонен к сдержанному ослаблению во многом ввиду неопределенности, складывающейся в нефтегазовом секторе и соответствующим поступлениям в бюджет, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Судя по поступающим данным, Россия в конце 2022 года и начале 2023 продолжает активно экспортировать нефть, переориентируя географию поставок, но в феврале рынок ждет введение эмбарго в том числе на нефтепродукты. Отсутствие резких экономических шоков, вероятно, будет ограничивать потенциальное снижение рубля. При пессимистичном сценарии доллар может стоить около 80 рублей, юань – 12 рублей, а при умеренно оптимистичном – 65 рублей и 9,5 рубля, соответственно", — говорит эксперт.