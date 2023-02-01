МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Доллар США в среду торгуется почти без изменения против основных валют после снижения на предыдущей сессии на фоне американских данных, показавших снижение давления на заработную плату. Инвесторы с нетерпением ждут завершения заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политики, передает агентство Reuters. Рубль слабеет в начале утренних торгов

Ожидается, что центральный банк США повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов позже в среду.

Индекс доллара США на момент написания статьи снизился на 0,029% до 102,060. На предыдущей сессии индекс снизился на 0,16%. Показатель упал с достигнутого 28 сентября 20-летнего максимума 114,78, так как инвесторы стали учитывать в котировках вероятность того, что центробанк США близок к завершению цикла ужесточения политики.

В четверг состоятся заседания Европейского центрального банка и Банка Англии, которые, как ожидается, повысят ставки на 50 б.п.

Пара евро/доллар упала 0,03% до 1,0859. Пара британский фунт/доллар торговалась с понижением на 0,08% по 1,231. Пара доллар/японская иена упала на 0,10% до 129,98.

В котировках фьючерсов на ставки по федеральным фондам заложено, что ключевая ставка ФРС в июне достигнет пика на уровне 4,91% против текущего уровня 4,33%, а затем упадет до 4,48% к декабрю.