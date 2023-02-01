МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Стоимость евро растет по отношению к доллару в первый день месяца в преддверии выхода ряда статданных, следует из динамики торгов. Рубль слабеет в начале утренних торгов

По состоянию на 8.08 мск курс евро к доллару растет до 1,0868 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0862 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 130,28 иены со 130,09 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на символические 0,01%, до 102,29 пункта.

В среду ожидается публикация данных о потребительских ценах в еврозоне. Аналитики полагают, что годовая инфляция по итогам января, по предварительно оценке, замедлится до 9% с 9,2%, которые были по итогам прошлого года.

Также будет опубликована статистика рынка труда. Эксперты ожидают сохранения среднего уровня безработицы в странах зоны евро в декабре на уровне ноября в 6,5%.

Внимание валютных инвесторов также будет сосредоточено на решении об учетной ставке Федеральной резервной системы США, которое будет опубликовано в среду вечером. А в четверг свои решения обнародуют Европейский и британский центробанки.