МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Рубль продолжает торговаться в умеренном минусе на Московской бирже по отношению к основным валютам в первый день февраля, как и на открытии сессии, следует из данных торгов. Банк России продал юаней на 3,2 миллиарда рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.48 мск повышается на 25 копеек, до 70,07 рубля, евро — на 20 копеек, до 76,15 рубля, юань — на 4 копейки, до 10,39 рубля, следует из данных Московской биржи.

Утром доллар торгуется в диапазоне 69,88-70,47 рубля, юань – 10,35-10,43 рубля, евро – 76,07-76,56 рубля.

Объем торгов юанем составляет 15,4 миллиарда рублей, долларом – 12,5 миллиарда, евро – 11,9 миллиарда рублей. Доллар США взял передышку в ожидании результатов заседания ФРС

В среду доллар, скорее всего, продолжит "проторговывать диапазон 70-71 рубль с попытками теста его верхней границы", считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

От Минфина РФ же на этой неделе ожидаются данные о планируемом объеме продаж юаней в феврале — начале марта, напоминает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Скорее всего, объем валютных интервенций будет увеличен, что придаст рублю стабильности, но не приведет к его укреплению. В целом же ждем плавного снижения курса рубля", — заключает он.