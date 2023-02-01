МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Рубль продолжает торговаться в умеренном минусе на Московской бирже по отношению к основным валютам в первый день февраля, как и на открытии сессии, следует из данных торгов.

Китайский юань

Банк России продал юаней на 3,2 миллиарда рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.48 мск повышается на 25 копеек, до 70,07 рубля, евро — на 20 копеек, до 76,15 рубля, юань — на 4 копейки, до 10,39 рубля, следует из данных Московской биржи.

Утром доллар торгуется в диапазоне 69,88-70,47 рубля, юань – 10,35-10,43 рубля, евро – 76,07-76,56 рубля.

Объем торгов юанем составляет 15,4 миллиарда рублей, долларом – 12,5 миллиарда, евро – 11,9 миллиарда рублей.

Знак доллара

Доллар США взял передышку в ожидании результатов заседания ФРС

В среду доллар, скорее всего, продолжит "проторговывать диапазон 70-71 рубль с попытками теста его верхней границы", считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

От Минфина РФ же на этой неделе ожидаются данные о планируемом объеме продаж юаней в феврале — начале марта, напоминает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Скорее всего, объем валютных интервенций будет увеличен, что придаст рублю стабильности, но не приведет к его укреплению. В целом же ждем плавного снижения курса рубля", — заключает он.