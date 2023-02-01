Курс рубля на Мосбирже снизился к доллару, евро и юаню после завершения налогового периода
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Рубль днем в среду снижается к доллару, юаню и евро после завершения налогового периода, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.00 мск повышался на 24 копейки — до 70,06 рубля, евро — на 30 копеек, до 76,25 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" при этом рос на 3 копейки — до 10,38 рубля, а объем торгов юанем составлял 45,4 миллиарда рублей против 38,9 миллиарда по евро и 38,6 миллиарда по доллару.
Доллар прибавляет к рублю 0,3%, юань – также 0,3%, евро — 0,4%.
Рублевая цена нефти составляет около 6 тысяч за баррель сорта Brent.
РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Российская валюта с началом последнего месяца зимы остается под давлением. При этом тенденция ослабления рубля заметно усилилась по завершении январского налогового периода, отмечает Александр Фетисов из Россельхозбанка.
"Мы связываем это с ожиданиями негативного влияния на динамику экспортных потоков от введения потолка цен на российские нефтепродукты и 10-го пакета санкций со стороны ЕС. Кроме того, цены на основные товарные позиции, в том числе нефть, стабильны на достигнутых уровнях и не показывают признаков роста на фоне ожиданий продолжительного периода действия жесткой и бескомпромиссной денежно-кредитной политики ФРС", — комментирует аналитик.
Цена нефти к 16.00 мск слабо росла – на 0,3%, до 85,7 доллара за баррель сорта Brent. Перед заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+ нефтяные котировки в целом стабильны.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) при этом снижался на 0,2%, до 101,9 пункта, сигнализируя о некотором спросе на риск на глобальных рынках.
ПРОГНОЗЫ
Ослабление рубля обусловлено завершением налогового периода, но поддержку ему до конца недели будут оказывать продажи валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила, считает Иван Капустянский из УК "Первая".
В рамках краткосрочного тренда роста курса доллара уровнем поддержки для него выступает район 69,85-69,90 рубля, а сопротивления — 70,9-71 рубль, оценивает Фетисов.
"Что касается юаня, то здесь границы краткосрочных колебаний можно обозначить как 10,33-10,45 рубля. Офшорный курс юаня за последние две недели стабилизировался: доллар в диапазоне 6,70-6,79 юаня. Допускаем, что регулятор Китая будет ограничивать чрезмерное укрепление юаня против доллара, поскольку это может стать ощутимым препятствием для восстановления темпов роста китайской экономики", — добавил эксперт.
https://1prime.ru/Forex/20230201/839656354.html