МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Рубль днем в среду снижается к доллару, юаню и евро после завершения налогового периода, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Reuters: доллар взял паузу перед решением ФРС

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.00 мск повышался на 24 копейки — до 70,06 рубля, евро — на 30 копеек, до 76,25 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом рос на 3 копейки — до 10,38 рубля, а объем торгов юанем составлял 45,4 миллиарда рублей против 38,9 миллиарда по евро и 38,6 миллиарда по доллару.

Доллар прибавляет к рублю 0,3%, юань – также 0,3%, евро — 0,4%.

Рублевая цена нефти составляет около 6 тысяч за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта с началом последнего месяца зимы остается под давлением. При этом тенденция ослабления рубля заметно усилилась по завершении январского налогового периода, отмечает Александр Фетисов из Россельхозбанка. Брокерам рекомендовали определять порядок вынужденной конвертации валюты

"Мы связываем это с ожиданиями негативного влияния на динамику экспортных потоков от введения потолка цен на российские нефтепродукты и 10-го пакета санкций со стороны ЕС. Кроме того, цены на основные товарные позиции, в том числе нефть, стабильны на достигнутых уровнях и не показывают признаков роста на фоне ожиданий продолжительного периода действия жесткой и бескомпромиссной денежно-кредитной политики ФРС", — комментирует аналитик.

Цена нефти к 16.00 мск слабо росла – на 0,3%, до 85,7 доллара за баррель сорта Brent. Перед заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+ нефтяные котировки в целом стабильны.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) при этом снижался на 0,2%, до 101,9 пункта, сигнализируя о некотором спросе на риск на глобальных рынках.

ПРОГНОЗЫ

Ослабление рубля обусловлено завершением налогового периода, но поддержку ему до конца недели будут оказывать продажи валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила, считает Иван Капустянский из УК "Первая". Нефть Urals подешевела до 49,48 доллара за баррель в январе

В рамках краткосрочного тренда роста курса доллара уровнем поддержки для него выступает район 69,85-69,90 рубля, а сопротивления — 70,9-71 рубль, оценивает Фетисов.

"Что касается юаня, то здесь границы краткосрочных колебаний можно обозначить как 10,33-10,45 рубля. Офшорный курс юаня за последние две недели стабилизировался: доллар в диапазоне 6,70-6,79 юаня. Допускаем, что регулятор Китая будет ограничивать чрезмерное укрепление юаня против доллара, поскольку это может стать ощутимым препятствием для восстановления темпов роста китайской экономики", — добавил эксперт.