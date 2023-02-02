МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Рубль в четверг днем продолжает умеренно расти к доллару после решений ФРС США, но теряет позиции к евро и юаню, следует из данных торгов. ФРС повысила базовую процентную ставку до 4,5-4,75 процента

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.00 мск снижался на 17 копеек — до 70,03 рубля, юаня — увеличивался на 2 копейки, до 10,41 рубля, евро — рос на 51 копейку, до 76,99 рубля, следует из данных Московской биржи.

На форексе евро растет на 0,1% — до 1,1 доллара. Американская валюта снижается к китайской на 0,26% — до 6,7244 юаня.

Утром доллар торгуется на российском рынке в диапазоне 69,8-70,2 рубля, юань – 10,37-10,43 рубля, евро – 76,48-77,20 рубля.

Объем торгов юанем составляет 21,3 миллиарда рублей, долларом – 18,4 миллиарда, евро – 12 миллиардов рублей. Сбербанк запустил торговлю наличными дирхамами

Рост евро и юаня на форексе, транслирующийся и на российский валютный рынок, обусловлен ростом рисковых настроений на глобальных рынках после заседания ФРС, на котором регулятор не преподнес негативных сюрпризов, говорит Егор Жильников из Промсвязьбанка.

ФРС в среду ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,5-4,75% годовых. Глава ФРС Джером Пауэлл при этом заявил, что регулятор намерен и дальше повышать ставки для сдерживания инфляции, но также отметил, что инфляция может вернуться к целевому уровню 2% без существенного замедления экономики.

"В четверг доллар продолжит проторговывать отметку 70 рублей с попытками незначительного снижения. В центре внимания сегодняшнее заседание ЕЦБ, на котором регулятор, скорее всего, поднимет ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, что может оказать дополнительное давление на позиции доллара", — сказал Жильников.

"Вероятно, курс доллара пока останется вблизи 70 рублей, а его дальнейшую динамику определит анонс новых месячных объемов продаж юаней в рамках бюджетного правила, который должен быть озвучен в пятницу", — отметил в свою очередь Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".