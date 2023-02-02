МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Курс евро в четверг днем слабо снижается по отношению к доллару в преддверии решения об учетной ставке Европейского центробанка (ЕЦБ), следует из данных торгов. Лавров объяснил возникновение идей стран о торговле в нацвалютах

По состоянию на 13.40 мск курс евро к доллару снижается до 1,0985 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0989 доллара.

Курс доллара к иене в то же время опускается до 128,90 иены со 128,93 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,01%, до 101,23 пункта.

Внимание валютных инвесторов в четверг сфокусировано на предстоящем заседании ЕЦБ. Аналитики полагают, что регулятор повысит учетную ставку на 0,5 процентного пункта, до 3% годовых.

Кроме того, итоги своего заседания представит британский центробанк. Ожидается, что он также поднимет свою ставку на ту же величину — до 4% годовых.