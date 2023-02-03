МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Курс евро в пятницу утром снижается по отношению к доллару после решения об учетной ставке Европейского центробанка (ЕЦБ), последовавшего после столь же предсказуемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. ЕЦБ повысил базовую ставку до трех процентов годовых

По состоянию на 8.14 мск курс евро к доллару снижается до 1,0893 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0910 доллара.

Курс доллара к иене в то же время опускается до 128,60 иены со 128,65 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,12%, до 101,87 пункта.

Валютные инвесторы продолжают оценивать главные экономические события недели. Так, ЕЦБ по итогам заседания в четверг повысил учетную ставку на 0,5 процентного пункта, до 3% годовых.

Впрочем, это все еще меньше, чем в США До этого, в среду, Федеральная резервная система повысила свою учетную ставку до 4,5-4,75% годовых.

Все эти решения предсказывались аналитиками. А подобная разница и может побуждать часть валютных игроков отдавать предпочтение доллару.