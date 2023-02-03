МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Курс рубля на Московской бирже утром в пятницу корректируется вверх после преобладавшего в предыдущие дни падения, следует из данных торгов. Эксперт рассказал, как американские санкции вредят доллару

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.47 мск снижается на 13 копеек, до 70,33 рубля, евро — на 69 копеек, до 76,51 рубля, юань — на 4 копейки, до 10,41 рубля, следует из данных Московской биржи.

В течение завершающейся рабочей недели доллар максимально дорожал к уровню закрытия пятницы на 1,37 рубля, евро – на 1,7 рубля, юань – на 21 копейку.

Курс доллара продолжит "проторговывать" диапазон 70-71 рублей с отдельными попытками роста в преддверии введения эмбарго на нефтепродукты РФ, считает Егор Жильников из Промсвязьбанка. "Отметим при этом, что ожидать высокой волатильности на рынке не приходится", — добавляет он.

Доллар нащупывает диапазон консолидации, и до появления сильных драйверов он преимущественно будет находиться в коридоре 70-71 рубль, также считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Сегодня ждем оценку Минфина отклонения нефтегазовых доходов от плана на февраль. Исходя из нее будет определен объем валютных интервенций", — заключает он.