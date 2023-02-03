АЛМА-АТА, 3 фев — ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что около 3/4 расчетов в рамках взаимной торговли в ЕАЭС осуществляется в национальных валютах, это достойный результат, но надо "идти дальше". Лавров объяснил возникновение идей стран о торговле в нацвалютах

"После долгих разговоров и теоретических споров мы перешли к реальным шагам по дедолларизации экономик. Опережающими темпами идет процесс избавления от скомпрометировавших себя во внешней торговле иностранных валют. Три четверти расчетов в рамках взаимной торговли в ЕАЭС уже осуществляется в национальных валютах", — сказал Головченко на заседании межправсовета ЕАЭС в расширенном составе.

По его словам, "это достойный результат, надо идти дальше". Премьер Белоруссии заявил, что странам ЕАЭС необходимо двигаться по пути обеспечения взаимных расчетов и интеграции расчетно-платежных систем на основе использования национальных валют.

"Санкционные меры и те процессы, которые запущены, будут только ускорять глобальную трансформацию мировой финансовой системы. Невзирая на давление, надо сосредоточиться на развитии трансграничных платежей, финансировании торговли и инвестиций, в том числе в кооперации с нашими партнерами", — добавил он.

Кроме того, Головченкопризвал развивать сотрудничество с государствами ШОС и БРИКС с целью развития перспективных международных транспортных коридоров и адаптации логистических маршрутов.

По его словам, "есть неплохие наработки по проекту "Евразийский агроэкспресс". "Но, на наш взгляд, там есть вопросы по его конкурентоспособности по отношению к другим маршрутам, поэтому надо внимательно смотреть, как мы можем улучшить этот проект", — сказал глава белорусского правительства.

Головченко также заявил, что надо серьезно в контексте развития транспортных коридоров "работать с Ираном и ОАЭ с учетом ведущихся переговоров о создании зоны свободной торговли с ними, чтобы создать максимально бесшовный и комфортный маршрут транспортировки к портам Персидского залива". Взрывы в Иране и нефть: куда развернутся цены

"Необходимо решать задачи по формированию недостающей инфраструктуры, поэтому я бы предложил нашим евразийским институтам развития вести предметный диалог с соответствующими структурами, учрежденными странами дружественных нам региональных объединений, например, актуальным может быть взаимодействие с созданным в рамках БРИКС новым банком развития", — предложил Головченко.

Помимо этого, белорусский премьер призвал запустить механизм финансовой кооперации ЕАЭС как можно скорее.

Он отметил, что впервые в истории союза принято решение направлять на поддержку кооперации союзные бюджетные средства путем компенсации процентных ставок за использование заемных средств. "Однако одного механизма софинансирования ставок недостаточно. Нужны другие инструменты стимулирования промышленной кооперации", — подчеркнул премьер Белоруссии.

Для решения этой задачи необходимо привлечь национальные и евразийские институты развития, увязав их деятельность с достижением долгосрочных стратегических целей социально-экономического развития. "Без этого будет очень тяжело двигаться от торгового союза к союзу полноценному экономическому", — заявил Головченко.

При этом он акцентировал внимание на необходимости формирования и отбора перспективных производственных проектов, в которых должно быть обеспечено участие как минимум трех государств-членов ЕАЭС. В качестве системного координатора этой работы белорусский премьер предложил выступить Евразийской экономической комиссии.

"И, конечно же, сюда же должны быть вовлечены все лучшие силы: и институты развития, и Евразийский фонд, и Евразийский банк развития", — подчеркнул Головченко.