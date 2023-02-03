МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Курс доллара перешел в плюс по отношению к евро и иене в пятницу после выхода статистики по рынку труда в США, следует из данных торгов.

По состоянию на 18.13 мск курс евро к доллару снижался до 1,0817 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,091 доллара. До выхода статистики евро дорожал до 1,0925 доллара, а в 16.30 мск, когда были опубликованы данные, резко ушел в минус, достигая 1,0847 доллара.

Курс доллара к иене рос на 1,78%, до 130,94 иены со 128,65 иены, перед выходом данных доллар дешевел до 128,5 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,96%, до 102,73 пункта.

Безработица в США в январе неожиданно снизилась — до 3,4% с уровня декабря в 3,5%. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 517 тысяч, в то время как прогнозировалось увеличение показателя только на 185 тысяч.

Позднее рост курса доллара к обеим валютам усилился после выхода данных, согласно которым индекс деловой активности в сфере услуг США в январе вырос до 55,2% с 49,2% месяцем ранее. Прогнозировалось увеличение показателя лишь до 50,4%.