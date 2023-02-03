Доллар на Мосбирже закончил неделю на отметке 70,6 рубля, юань — на 10,42 рубля
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Рубль завершил торги пятницы разнонаправленно, но снизился к доллару, юаню и евро по итогам прошедшей рабочей недели, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 15 копеек, до 70,6 рубля, юань снизился на 3 копейки, до 10,42 рубля, евро подешевел на 30 копеек, до 76,9 рубля
Доллар вырос к рублю на 0,21%, евро снизился на 0,39%, а юань — на 0,33%.
Доллар за неделю подорожал на 1,14 рубля, юань — на 16 копеек, евро — на 1,4 рубля.
Объем торгов юанем в пятницу составил 53,96 миллиарда рублей против 66,07 миллиарда по доллару и 43,13 миллиарда по евро.
РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко отмечает, что резкому укреплению доллара во второй половине пятницы способствовала очередная порция сильной статистики по рынку труда в США за январь. Так, количество рабочих мест возросло сразу на 517 тысяч (против ожиданий рынка в 185 тысяч) и вдвое превысило результат предыдущего месяца даже с учетом пересмотра декабрьских данных в сторону повышения (с 223 до 260 тысяч).
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) к 19.50 рос на 0,97%, до 102,74 пункта.
Аналитик "БКС Мир инвестиций" Денис Буйволов отмечает, что Минфин РФ объявил в пятницу об увеличении почти в три раза объема продаж юаней с 7 февраля по 6 марта – до 8,9 миллиарда в день в рублевом эквиваленте с 3,2 миллиарда в предыдущий период, на что рубль практически никак не отреагировал.
Эксперт связывает это с тем, что объем интервенций относительно совокупных среднедневных оборотов по юаням, долларам и евро в паре с рублем на Мосбирже по-прежнему будет небольшим (4,4%), в то время как негативный фактор сокращения нефтегазовой выручки является более сильным и значимым для курсовой динамики рубля.
"Рубль на неделе торговался под давлением целого ряда факторов. На валютном рынке присутствовала нервозность, связанная с перспективами ввода потолка цен на нефтепродукты, экспортируемые из России в ЕС. Кроме того, просели сами котировки нефти. В совокупности это может привести к снижению валютной выручки экспортеров. Плюс рубль потерял поддержку в виде налогового периода, который завершился 30 января", — говорит Дмитрий Постоленко из УК "Первая".
ПРОГНОЗЫ
"Эту неделю валютная пара доллар/рубль нащупывала диапазон консолидации, расположенной в районе 70-71 рубля На наш взгляд, на следующей неделе стоит ожидать выход из накопления на фоне эмбарго на отечественные нефтепродукты, которое вступает в силу с 5 февраля. Ближайшим уровнем сопротивления выступает район 72 рублей. В случае его пробоя можно ожидать движение к 75 рублям", — полагает аналитик "Алор Брокер" Андрей Эшкинин.
Буйволов также считает, что базовый краткосрочный сценарий предусматривает сдержанное ослабление российской валюты. "Наш прогноз по курсу доллара на будущую неделю – 69-72 рубля", — оценивает он.
https://1prime.ru/Forex/20230203/839688201.html