МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Рубль завершил торги пятницы разнонаправленно, но снизился к доллару, юаню и евро по итогам прошедшей рабочей недели, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций повысился в основную сессию

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 15 копеек, до 70,6 рубля, юань снизился на 3 копейки, до 10,42 рубля, евро подешевел на 30 копеек, до 76,9 рубля

Доллар вырос к рублю на 0,21%, евро снизился на 0,39%, а юань — на 0,33%.

Доллар за неделю подорожал на 1,14 рубля, юань — на 16 копеек, евро — на 1,4 рубля.

Объем торгов юанем в пятницу составил 53,96 миллиарда рублей против 66,07 миллиарда по доллару и 43,13 миллиарда по евро.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко отмечает, что резкому укреплению доллара во второй половине пятницы способствовала очередная порция сильной статистики по рынку труда в США за январь. Так, количество рабочих мест возросло сразу на 517 тысяч (против ожиданий рынка в 185 тысяч) и вдвое превысило результат предыдущего месяца даже с учетом пересмотра декабрьских данных в сторону повышения (с 223 до 260 тысяч).

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) к 19.50 рос на 0,97%, до 102,74 пункта.

Аналитик "БКС Мир инвестиций" Денис Буйволов отмечает, что Минфин РФ объявил в пятницу об увеличении почти в три раза объема продаж юаней с 7 февраля по 6 марта – до 8,9 миллиарда в день в рублевом эквиваленте с 3,2 миллиарда в предыдущий период, на что рубль практически никак не отреагировал.

Эксперт связывает это с тем, что объем интервенций относительно совокупных среднедневных оборотов по юаням, долларам и евро в паре с рублем на Мосбирже по-прежнему будет небольшим (4,4%), в то время как негативный фактор сокращения нефтегазовой выручки является более сильным и значимым для курсовой динамики рубля.

"Рубль на неделе торговался под давлением целого ряда факторов. На валютном рынке присутствовала нервозность, связанная с перспективами ввода потолка цен на нефтепродукты, экспортируемые из России в ЕС. Кроме того, просели сами котировки нефти. В совокупности это может привести к снижению валютной выручки экспортеров. Плюс рубль потерял поддержку в виде налогового периода, который завершился 30 января", — говорит Дмитрий Постоленко из УК "Первая".

ПРОГНОЗЫ

"Эту неделю валютная пара доллар/рубль нащупывала диапазон консолидации, расположенной в районе 70-71 рубля На наш взгляд, на следующей неделе стоит ожидать выход из накопления на фоне эмбарго на отечественные нефтепродукты, которое вступает в силу с 5 февраля. Ближайшим уровнем сопротивления выступает район 72 рублей. В случае его пробоя можно ожидать движение к 75 рублям", — полагает аналитик "Алор Брокер" Андрей Эшкинин.

Буйволов также считает, что базовый краткосрочный сценарий предусматривает сдержанное ослабление российской валюты. "Наш прогноз по курсу доллара на будущую неделю – 69-72 рубля", — оценивает он.