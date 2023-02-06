МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Рубль днем в понедельник повышается против евро, стабилен к юаню, но теряет к доллару, отыгрывая курсовую динамику форекса, следует из данных торгов. Силуанов ожидает снижения доходности по ОФЗ

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.42 мск повышался на 19 копеек, до 70,79 рубля, евро падал на 81 копейку, до 76,09 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом оставался стабильным около 10,41 рубля, а объем торгов им составлял 51,5 миллиарда рублей против 35,1 миллиарда по евро и 39 миллиардов по доллару.

Доллар прибавлял к рублю 0,3%, евро терял 1,1%, юань почти не менялся. Рублевая цена нефти составляла около 5,75 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта в понедельник торгуется в плюсе к евро, стабильна к юаню, но снижается доллару, отыгрывая ослабление европейской и китайской валют на форексе. Эти тенденции на форексе сигнализируют об ослаблении аппетита к риску. Евро падает на 0,2% до 1,077 евро, доллар растет на 0,1% до 6,783 юаня.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышается на 0,3% до 103,2 пункта, сигнализируя о спросе на риск на глобальных рынках.

"Распродажи на рынке нефти на прошлой неделе были обусловлены опасениями относительно дальнейшего ужесточения ДКП со стороны Федрезерва США и как следствие ухода американской экономики в рецессию. Кроме того, нарастает геополитическая напряженность между США и КНР после того, как был сбит разведывательный китайский воздушный шар вблизи границ США. Инвесторы опасаются усиления экономического противостояния на этом фоне", — комментирует Иван Капустянский из УК "Первая".

Стоимость нефти к 16.17 мск росла на 1,6% до 81,2 доллара за баррель сорта Brent. Таким образом, отмечаются коррекционные попытки закрепления показателя выше психологически значимого уровня 80 долларов.

ПРОГНОЗЫ

На российском валютном рынке сохраняется нервозность, связанная с перспективами от ввода потолка цен на нефтепродукты, экспортируемые из России в ЕС, считает Капустянский из УК "Первая".

"В свою очередь, с завтрашнего дня Минфин РФ увеличит объем продаж валюты в рамках бюджетного правила до ежедневного эквивалента в 8,9 миллиарда рублей. Данный фактор может оказать поддержку рублю. Объем продажи валюты вырастет более чем в 2 раза по сравнению с текущим периодом. Немаловажным событием для рубля на текущей неделе станет заседание ЦБ РФ и решение по ключевой процентной ставке", — добавляет он.

Продажи юаней Минфином РФ в феврале не должны оказать негативного влияния на структуру торгов на Мосбирже: даже при сохранении пониженной активности торгов (среднесуточный объем торгов юанем упал до примерно 60 миллиардов рублей после 100 миллиардов в конце года), на рынке не сформируется избыточного навеса предложения, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Можно ожидать, что как минимум в ближайшие месяцы Минфин РФ продолжит продажи иностранной валюты, что будет оказывать поддержку рублю. Тем не менее, по году в целом мы ожидаем определенной адаптации к сформировавшимся условиям, которая позволит нефтегазовым доходам превысить базовый уровень (8 триллионов рублей) – в таком сценарии, интервенции "сменят знак", и ведомство станет нетто-покупателем в 2023 году", — полагают в банке.