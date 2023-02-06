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2023
https://1prime.ru/Forex/20230206/839707805.html
Доллар на Мосбирже достиг отметки в 71 рубль — впервые с 9 января
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Рубль усиливает падение к доллару, который уже тестирует уровень сопротивления 71 рубль, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 18.14 мск рос на 41... ПРАЙМ, 06.02.2023
валюта, рынки, новости, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Рубль усиливает падение к доллару, который уже тестирует уровень сопротивления 71 рубль, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 18.14 мск рос на 41 копейку, до 71,01 рубля – максимум с 9 января. Юань прибавляет 1 копейку, до 10,43 рубля, евро падает на 64 копейки, до 76,27 рубля.