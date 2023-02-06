МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Рубль усиливает падение к доллару, который уже тестирует уровень сопротивления 71 рубль, следует из данных Московской биржи. Дефицит бюджета России в январе составил 1,76 триллиона рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.14 мск рос на 41 копейку, до 71,01 рубля – максимум с 9 января. Юань прибавляет 1 копейку, до 10,43 рубля, евро падает на 64 копейки, до 76,27 рубля.