МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов на Московской бирже слегка теряет против доллара, юаня и евро: инвалюты торгуются на отметках 71,18, 10,46 и 76,16 рубля соответственно. Фондовые индексы Франции и Германии снизились

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск повышается на 3 копейки, до 71,18 рубля, юаня — на 1 копейку, до 10,46 рубля, евро — на 10 копеек, до 76,16 рубля.