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2023
https://1prime.ru/Forex/20230208/839724265.html
Курс доллара слабо растет
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Курс рубля в начале торгов на Московской бирже слегка теряет против доллара, юаня и евро: инвалюты торгуются на отметках 71,18, 10,46 и 76,16 рубля соответственно. Курс доллара... ПРАЙМ, 08.02.2023
валюта, рынки, новости, рубль, доллар, евро, юань, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов на Московской бирже слегка теряет против доллара, юаня и евро: инвалюты торгуются на отметках 71,18, 10,46 и 76,16 рубля соответственно.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск повышается на 3 копейки, до 71,18 рубля, юаня — на 1 копейку, до 10,46 рубля, евро — на 10 копеек, до 76,16 рубля.