МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к евро и растет к иене после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, следует из данных торгов. Курс доллара слабо растет

По состоянию на 8.45 мск курс евро к доллару растет до 1,0730 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0723 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 131,14 иены со 131,05 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,07%, до 103,35 пункта.

Во вторник вечером Пауэлл выступил в Экономическом клубе Вашингтона с комментариями относительно монетарной политики в дальнейшем. Глава регулятора заявил, что потребуется дальнейшее повышение учетной ставки, поскольку экономика страны позволяют сделать это.

Инвесторы связывают это с отчетом о рынке труда в США. Безработица в стране в январе неожиданно снизилась — до 3,4% с уровня декабря в 3,5%. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя до 3,6%. Также значительно увеличилось число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики — более чем на 0,5 миллиона.