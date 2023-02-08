МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. В среду китайский юань укрепился против снижавшегося под давлением заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла доллара США. Курс доллара слабо растет

Доллар начал снижаться после того как Пауэлл признал, что процентные ставки могут быть подняты больше, чем ожидалось, если экономика сохранит силу, но повторил, что, по его ощущениям, процесс дезинфляции уже начался.

Перед началом сессии Народный банк Китая установил срединный курс юаня на уровне 6,7752 против 6,7967 во вторник. На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на уровне 6,7791, а на момент написания статьи торговалась по 6,7791.

По словам трейдеров, рост юаня сдерживала осторожность инвесторов, которые ждут новых сигналов о траектории ужесточения денежно-кредитной политики в США, в том числе данных по инфляции в американской экономике.

Некоторые участники рынка и аналитики оптимистично оценивают среднесрочные и долгосрочные перспективы юаня, полагая, что сильное восстановление сферы услуг поддержит китайскую экономику. В Китае рассказали, как Россия поможет ЕС избавиться от влияния США

"Данные за период празднования Нового года по лунному календарю, индексы менеджеров по снабжению за январь, а также ежедневные индикаторы дальних поездок, интенсивности движения транспорта и потребления рекреационных услуг указывают на более быстрое, чем ожидалось, оживление сферы услуг в начале года", — написали клиентам аналитики Barclays.

Такие оптимистичные оценки позволили банкам повысить прогнозы динамики юаня.

"Мы оптимистично оцениваем перспективы азиатских валют и ожидаем дальнейшего укрепления юаня в 2023 году", — сказали аналитики ANZ. По их новому прогнозу, в конце этого года пара доллар/юань будет торговаться по 6.55, а не по 6,65, как считали в банке раньше.

На момент написания статьи индекс доллара находился на уровне 103,321, а пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 6,7858.