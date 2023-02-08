МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Рубль усиливает снижение, курс юаня на Московской бирже превысил уровень 10,50 рубля впервые с 9 января, следует из данных торгов. Курс доллара слабо растет

Курс юаня расчетами "завтра" на 10.26 мск повышается на 6 копеек, до 10,52 рубля.

Доллар прибавляет в то же время 33 копейки, до 71,48 рубля, евро — 53 копейки, до 76,59 рубля.