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2023
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Курс юаня превысил 10,5 рубля впервые с 9 января
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Рубль усиливает снижение, курс юаня на Московской бирже превысил уровень 10,50 рубля впервые с 9 января, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.26 мск... ПРАЙМ, 08.02.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Рубль усиливает снижение, курс юаня на Московской бирже превысил уровень 10,50 рубля впервые с 9 января, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.26 мск повышается на 6 копеек, до 10,52 рубля.
Доллар прибавляет в то же время 33 копейки, до 71,48 рубля, евро — 53 копейки, до 76,59 рубля.