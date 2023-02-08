Курс доллара снизился до 1,0751 за евро на сдержанных комментариях главы ФРС Пауэлла
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам в среду днем опускается, следует из данных торгов. Трейдеры обратили внимание на сдержанный тон комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.
По состоянию на 12.02 мск курс евро к доллару рос до 1,0751 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0723 доллара. Курс доллара к иене снижался до 130,87 иены со 131,05 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,26%, до 103,16 пункта.
Во вторник Пауэлл выступил в Вашингтоне, где прокомментировал ситуацию о ставке и инфляции. Глава ФРС отметил замедление инфляции, но предупредил, что это лишь самый ранний этап, а процесс может быть продолжительным. Федрезерв продолжит следить за поступающими данными и на основе этой информации принимать решение по ставке, отметил Пауэлл.
Рынки восприняли его заявления недостаточно "ястребиными" после сильного отчета по безработице на прошлой неделе. В результате слова Пауэлла сдержали стоимость доллара.
Следующее заседание Федрезерва запланировано на март. По данным CME Group, 93,7% аналитиков ожидают повышения ставки вновь на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых.
https://1prime.ru/Forex/20230208/839728470.html