МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам в среду днем опускается, следует из данных торгов. Трейдеры обратили внимание на сдержанный тон комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Инвестратег оценил рост продажи валюты Минфином

По состоянию на 12.02 мск курс евро к доллару рос до 1,0751 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0723 доллара. Курс доллара к иене снижался до 130,87 иены со 131,05 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,26%, до 103,16 пункта.

Во вторник Пауэлл выступил в Вашингтоне, где прокомментировал ситуацию о ставке и инфляции. Глава ФРС отметил замедление инфляции, но предупредил, что это лишь самый ранний этап, а процесс может быть продолжительным. Федрезерв продолжит следить за поступающими данными и на основе этой информации принимать решение по ставке, отметил Пауэлл.

Рынки восприняли его заявления недостаточно "ястребиными" после сильного отчета по безработице на прошлой неделе. В результате слова Пауэлла сдержали стоимость доллара.

Следующее заседание Федрезерва запланировано на март. По данным CME Group, 93,7% аналитиков ожидают повышения ставки вновь на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых.