МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Мировые фондовые рынки в среду резко повышаются, а большинство валют укрепляются против доллара. Инвесторы сочли, что комментарии председателя ФРС Джерома Паэулла свидетельствуют больше в пользу мягкой денежно-кредитной политики. При этом гособлигации в Европе пропускают текущее ралли из-за корректировки политики ЕЦБ. Доллар дешевеет после выступления главы Федрезерва

Общемировой индекс MSCI поднялся на 0,37% и возвращается к девятимесячному максимуму, достигнутому ранее в феврале. Панъевропейский STOXX 600 добавил 0,85% и достиг максимума за девять месяцев.

Ведущие индексы Франции, Великобритании и Германии также повышаются после роста на американских биржах накануне и на азиатских рынках ранее сегодня.

Индекс MSCI для рынков АТР без учета Японии вырос на 0,76%, но японский Nikkei не смог присоединится к ралли после выхода разочаровывающей отчетности технологических гигантов, включая Nintendo.

Отвечая на вопросы аудитории в Экономическом клубе Вашингтона во вторник, Пауэлл повторил, что процесс замедления темпов инфляции уже начался. При этом он предупредил, что удивительно высокие показатели занятости, опубликованные в пятницу, продемонстрировали, почему борьба с инфляцией "займет довольно много времени".

В пятницу данные показали, что число рабочих мест вне сельского хозяйства США в январе неожиданно выросло на 517 000. Это вызвало опасения по поводу того, что ФРС может быть вынуждена продолжить ужесточение политики, и инвесторы вздохнули с облегчением, когда Пауэлл в своем выступлении не стал упирать на этот аргумент.

"Участники рынка везде ищут сигналы в пользу мягкой политики, практически наперекор всему. Пауэлл фактически заявил, что конечный уровень ставки будет выше, чем ожидает рынок, но индексы Nasdaq и S&P 500 при этом выросли. На мой взгляд, реакция была ошибочной", — отметил Бен Джонс, директор по макроэкономическому анализу в Invesco.

Агрессивное повышение процентных ставок ФРС и других центробанков в прошлом году ударило по акциям и подстегнуло доллар, однако в этом году данные тренды развернулись на признаках замедления инфляции. Это укрепило надежды на возможное снижение ставок ближе к концу года.

"В данный момент (участники рынков) полностью сосредоточены на ФРС, но в какой-то момент им придется обратить внимание на экономический рост, а также показатели компаний", — добавил Джонс.

Выступление Пауэлла задало импульс и на валютных рынках. Евро повысился к доллару на 0,23%, а фунт — на 0,33%.

"Продажи доллара также отражают мысли, которые Пауэлл не озвучил", — написали в заметке аналитики MUFG FX.

Цены на американские гособлигации немного выросли, а доходность 10-летних бондов опустилась на 3 базисных пункта до 3,649%. Доходность 2-летних гособлигаций понизилась на 4 б. п.

В Европе инвесторы продолжили продавать гособлигации после резкого падения цен накануне вслед за тем, как ЕЦБ сообщил, что планирует снизить процентную ставку по депозитам для правительств.

Доходность 2-летних немецких гособлигаций поднялась на 11 б. п. до 2,725%, достигнув максимума с 3 января.

Президент США Джо Байден во вторник вечером во время речи "О положении дел в стране" упомянул такие вопросы, как повышение потолка госдолга и налоговую политику, более дружественную по отношению к среднему классу американцев.

Раскритиковав нефтяные компании за сверхвысокие прибыли и американские корпорации в целом за злоупотребление своим положением в ущерб потребителю, Байден обрисовал прогрессивные приоритеты Демократической партии США, которые идут вразрез с позицией многих республиканцев.

Цены на нефть сегодня повышаются. Баррель нефти сорта Brent подорожал на 0,5% до 84,15 доллара, а баррель WTI — на 0,5% до 77,54 доллара на фоне ослабления доллара.

Золото также подорожало, на 0,4% до 1882,9 доллара за унцию.