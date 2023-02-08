МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. В среду пара британский фунт/доллар США восстановилась с месячного минимума. Росту фунта способствовали сделанные накануне председателем ФРС Джеромом Пауэллом заявления, в которых он, говоря об инфляции, не стал существенно усиливать риторику, что вызвало ожидания менее агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики в США. Британский фунт упал к доллару и евро после повышения ставки Банком Англии

Отвечая на вопросы аудитории в Экономическом клубе Вашингтона во вторник, Пауэлл повторил, что, по его ощущениям, процесс дезинфляции уже начался.

"Сегодняшний рост фунта в среду в основном стал следствием усиления склонности к риску во вторник, спровоцированного более консервативными заявлениями Пауэлла о процентных ставках на фоне вышедшего в пятницу отчета по занятости", — сказал главный валютный аналитик Monex Europe Саймон Харви.

По его словам, масштаб роста фунта в среду во многом обловлен его слабостью на предыдущей сессии, то есть "наблюдается эффект наверстывания".

На момент написания статьи пара фунт/доллар торговалась с ростом на 0,34%, по 1,2091, восстановившись от достигнутого во вторник минимума с 9 января 1,1961.

Пара евро/фунт опустилась до минимума за шесть дней 88,89, а на прошлой неделе она достигала максимума за четыре месяца.

В пятницу выйдут данные по ВВП Великобритании, которые могут просигнализировать о дальнейших действиях Банка Англии. На прошлой неделе центральный банк повысил ключевую ставку на десятом заседании подряд, подняв ее до 4%, но намекнул, что цикл ужесточения политики близок к завершению.

На фоне признаков замедления инфляции рынки учитывают в котировках достижение ключевой ставкой Банка Англии пика на уровне 4,25% к лету.

В январе рынок труда Великобритании продемонстрировал некоторые признаки охлаждения. В частности, опубликованные в среду результаты опроса рекрутинговых компаний показали, что в январе стартовые зарплаты нанимаемых на постоянную работу людей росли самым медленным темпом почти за два года.

В четверг управляющий Банка Англии Эндрю Бейли расскажет парламентариям о решении повысит ключевую ставку до максимума за 14 лет. На прошлой неделе он сказал, что данные по рынку труда станут ключевым фактором для определения темпа замедления инфляции.