МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Рубль усиливает снижение, курс доллара на Московской бирже превысил уровень 72 рубля впервые с 9 января, следует из данных торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.36 мск рос на 89 копеек, до 72,04 рубля — максимума с 9 января. Юань прибавлял 16 копеек, до 10,61 рубля, евро — 1,2 рубля, до 77,26 рубля.