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2023
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Доллар поднялся выше 72 рублей впервые с 9 января
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Рубль усиливает снижение, курс доллара на Московской бирже превысил уровень 72 рубля впервые с 9 января, следует из данных торгов. Курс доллара расчетами "завтра" на 15.36 мск рос... ПРАЙМ, 08.02.2023
валюта, рынки, новости, мосбиржа, валюты, торги, доллар, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Рубль усиливает снижение, курс доллара на Московской бирже превысил уровень 72 рубля впервые с 9 января, следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.36 мск рос на 89 копеек, до 72,04 рубля — максимума с 9 января. Юань прибавлял 16 копеек, до 10,61 рубля, евро — 1,2 рубля, до 77,26 рубля.