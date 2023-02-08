МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Рубль днем в среду ощутимо снижается — шестой день подряд против основных торгуемых валют на Московской бирже на фоне опасений по поводу дефицита бюджета РФ, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Доллар поднялся выше 72 рублей впервые с 9 января

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.56 мск рос на 94 копейки, до 72,09 рубля, евро — на 1,25 рубля, до 77,31 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом прибавлял 16 копеек до 10,62 рубля, а объем торгов им составлял 54,3 миллиарда рублей против 44,5 миллиарда по евро и 60,6 миллиарда по доллару.

Доллар прибавлял к рублю 1,4%, евро — 1,7%, юань — 1,65%.

Рублевая цена нефти составляла около 6,1 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМЕ

Российская валюта в среду торгуется в ощутимом минусе к евро, юаню и доллару, при этом валюты США и КНР растут уже шестую торговую сессию подряд. Инвестстратег оценил рост продажи валюты Минфином

"Тенденция ослабления рубля на этой неделе в значительной степени усилилась. Сейчас информационный фон не способствует укреплению российской валюты. Сюда можно отнести и данные о росте дефицита бюджета по предварительным итогам января, в том числе за счет снижения нефтегазовых доходов, ожидания по дальнейшему снижению притока валютной выручки вследствие введения потолка цен на российские нефтепродукты, а также освобождение ряда экспортеров от обязательной продажи валютной выручки", — комментирует Александр Фетисов из Россельхозбанка.

"При этом со вчерашнего дня объемы продаж юаня Минфином в рамках бюджетного правила должны были практически утроиться по сравнению с январем. Однако это не оказало особого влияния на рынок, учитывая, что объем планируемых продаж (8,9 миллиарда рублей в эквиваленте) может быть достаточно легко абсорбирован рынком", — добавил Фетисов.

Стоимость нефти к 15.66 мск росла на 0,4% до 84,1 доллара за баррель сорта Brent.

Инвесторы оценивают увеличении спроса на углеводородное топливо в Китае после смягчения противоэпидемиологических мер и отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу.

ПРОГНОЗЫ

На рубль все сильнее давит непростая ситуация с балансом российского госбюджета, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Эксперт дал прогноз по ценам на нефть Brent в текущем году

"Об этом может свидетельствовать сегодняшняя новость, согласно которой российские власти обсуждают с бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибылей, полученных в финансово удачном 2022 году", — добавляет он.

Ранее в среду первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство РФ прорабатывает с бизнесом вопрос выплаты крупными компаниями в 2023 году однократного добровольного взноса. Как сообщил Минфин России, решение о добровольном взносе членов РСПП нужно принимать на основе сверхдоходов от конъюнктуры за 2 года в отдельных секторах.

Учитывая фактический рост экспорта российской нефти в январе по сравнению с декабрьскими объемами, сальдо торгового баланса может также улучшиться, рассчитывает Фетисов из Россельхозбанка.

"Это окажет поддержку рублю, в том числе после 20 февраля, когда экспортеры начнут продавать выручку для уплаты налогов. Мы полагаем, что на краткосрочном горизонте доллар может протестировать декабрьские уровни выше 72,5 рубля, а юань, в случае укрепления юаня на форексе, превысить уровень 10,7 рубля. В качестве нижних границ диапазона выступают отметки 71 рубль для доллара и 10,40-10,45 рубля — для юаня", — добавляет он.