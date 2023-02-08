МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российская валюта существенно ослабла в среду: доллар и юань закрыли торги на отметках 72,3 рубля и 10,67 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Доллар и юань выросли к рублю

Курс доллара с расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,15 рубля, до 72,3 рубля, юаня — на 22 копейки, до 10,67 рубля, курс евро — на 1,33 рубля, до 77,39 рубля.