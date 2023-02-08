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2023
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Доллар и юань укрепились к рублю
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Российская валюта существенно ослабла в среду: доллар и юань закрыли торги на отметках 72,3 рубля и 10,67 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара с... ПРАЙМ, 08.02.2023
валюта, рынки, новости, россия, доллар, юань, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российская валюта существенно ослабла в среду: доллар и юань закрыли торги на отметках 72,3 рубля и 10,67 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара с расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,15 рубля, до 72,3 рубля, юаня — на 22 копейки, до 10,67 рубля, курс евро — на 1,33 рубля, до 77,39 рубля.