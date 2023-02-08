МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Курс доллара незначительно растет к евро и иене в среду вечером, следует из данных торгов. Инвесторы и аналитики продолжают оценивать выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и возможные следующие шаги центробанка. Доллар поднялся выше 72 рублей впервые с 9 января

По состоянию на 19.29 мск курс евро к доллару снижался до 1,0722 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0723 доллара. Курс доллара к иене рос до 131,43 иены со 131,05 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,07%, до 103,35 пункта.

Во вторник Пауэлл выступил в Экономическом клубе Вашингтона с комментариями относительно монетарной политики ФРС. Аналитики отмечают, что председатель американского финрегулятора "относительно спокойно" отреагировал на сильные данные по рынку труда.

"Опасения, что ФРС увидит перегрев рынка труда в данных, опубликованных в прошлую пятницу, ослабели… Относительно спокойная реакция Пауэлла, вероятно, отражает сезонные аномалии, которые часто влияют на показатели за январь", — сказал агентству Франс Пресс инвестиционный директор AJ Bell Расс Маулд (Russ Mould).

При этом он отметил, что вопрос о том, как ФРС США отреагирует на возможные высокие показатели рынка труда в дальнейшем, остается открытым.

Следующее заседание ФРС пройдет 21-22 марта. По данным СME Group, 90% аналитиков ожидают еще одного повышения ставки на 25 базисных пунктов – до 4,75-5%.