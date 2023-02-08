МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ, Иван Таскин. Рубль по итогам торгов среды ощутимо ослаб по отношению к доллару, юаню и евро, следует из данных торгов на Московской бирже. Рубль продолжает слабеть против основных валют

Курс доллара с расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,15 рубля, до 72,3 рубля, юаня — на 22 копейки, до 10,67 рубля, курс евро — на 1,33 рубля, до 77,39 рубля.

Объем торгов юанем составил 65,95 миллиарда рублей против 77,33 миллиарда по доллару и 51,69 миллиарда по евро.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent на 20.21 мск дорожал на 0,93% — до 84,45 доллара за баррель.

Рублевая цена нефти составляет около 6,1 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь, определяет параметры покупки или продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

СЕРЬЕЗНОЕ ОСЛАБЛЕНИЕ

Российская валюта завершила торги среды в ощутимом минусе к евро, юаню и доллару.

"Неудивительно, что рубль перешел к более сильному темпу снижения. На это повлиял введенный ЕС запрет на импорт нефтепродуктов. До следующей недели ждать сильной коррекции не приходится, для этого нет никаких факторов, кроме начала продаж юаней в рамках бюджетного правила, на что национальная валюта практически не реагирует", — говорит аналитик "Алор Брокер" Андрей Эшкинин.

Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" отмечает, что ослабление рубля ускорилось на фоне дополнительного снижения экспортных поступлений в бюджет РФ после введенных санкций ЕС, а также на фоне данных Минфина, указывающих на резкий рост расходов бюджета в январе.

Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них.

ПРОГНОЗЫ

"На следующей неделе рубль может показывать локальное укрепление, когда экспортеры увеличат продажу валютной выручки в рамках налогового периода, что временно сдержит рубль от падения. Среднесрочная цель по валютной паре доллар/рубль в районе 75 рублей остаётся актуальной", — оценивает Эшкинин.

По мнению Григорьева, курс доллара в четверг может протестировать отметку в 72,5 рубля за доллар, однако ускорившиеся продажи в рамках бюджетного правила, вероятно, сдержат дальнейшее существенное ослабление рубля.

"Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца недели – 69,5-72,5 рубля… Восстановительный ценовой тренд в нефти и продажа юаней в рамках бюджетного правила сдерживают девальвационное движение… Уже в начале второй декады февраля начнутся продажи инвалюты экспортерами, заблаговременно аккумулирующими рубли для прохождения налогового периода. Это должно позволить рублю отыграть часть позиций и вернуть курс доллара ближе к 70 рублям", — заключает аналитик "БКС Мир инвестиций" Денис Буйволов.