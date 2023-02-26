МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. В последнее время доходы от экспорта в России сокращаются, а импорт растет — это основная причина снижения курса рубля, который в 2023 году может упасть до 85 за доллар, спрогнозировал в беседе с радио Sputnik главный научный сотрудник Института экономики РАН, доктор экономических наук Игорь Николаев. Российский рынок акций в пятницу снизился, а рубль ослаб

Он отметил, что в прошлом году рубля укреплялся из-за того, что в России складывался очень сильный платежный баланс — страна получала много валюты от экспорта и при этом сократилась потребность в валюте для импорта. В последнее же время доходы от экспорта из-за санкций сокращаются, а поставки товаров в страну увеличиваются, в том числе в связи с развитием параллельного импорта.

"Это главная причина, по которой рубль ослабевает, и этот процесс еще не закончился", — уверен Николаев.

По его мнению, если на курсы валют не повлияют какие-то новые факторы, соотношение 85 рублей за один доллар станет реальностью, полагает экономист.

"До какого уровня рубль может ослабеть из-за этих процессов? Где-то до 85 рублей за доллар. Это не ближайшее будущее, но в 2023 году это может произойти", — заключил Николаев.