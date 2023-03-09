МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Рубль растет после выходного в середине недели — на фоне дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Доля "токсичных" валют во внешних расчетах России упала ниже 50 процентов

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.35 мск снижался на 26 копеек, до 75,76 рубля, евро — на 52 копейки, до 80,07 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 3 копейки, до 10,84 рубля, а объем торгов ими составлял 78,1 миллиарда рублей против 51,9 миллиарда по евро и 59,4 миллиарда по доллару.

Доллар при этом снижался к рублю на 0,4%, евро – на 0,6%, юань – на 0,3%.

Рублевая цена нефти составляла около 6,33 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

РУБЛЬ НАХОДИТ ОПОРУ

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"Нефтяные цены в начале основной российской сессии резко просели, но затем совершили рывок вверх, обновив дневной максимум", — комментирует факторы курсообразования Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 17.35 мск росла на 1,1%, до 83,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) падает на 0,3%, до 105,3 пункта, сигнализируя о спросе на риск.

ПРОГНОЗЫ

Российская валюта выглядит перепроданной в техническом плане, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

"Более того, зимой на него (рубль — ред.) оказывала давление ситуация, сложившаяся из-за потолков цен и европейского эмбарго на нефть и нефтепродукты. Однако постепенно дисконты начали сокращаться, что улучшает ситуацию с поступлением валютной выручки. Соответственно, давление на рубль также будет постепенно ослабевать", — считает он.

Впрочем, Бабин из "БКС Мир инвестиций" отмечает, что для рубля есть долгосрочный негатив, связанный с сырьевым фактором. "Во вторник после закрытия российских торгов появилась новость, что страны G7 планируют в марте пересмотреть уровень предельных цен на российскую нефть, вероятно снижение данной планки", — поясняет он.