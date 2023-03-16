МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Рубль в четверг, после локального резкого провала в полдень, компенсировал его часть и умеренно снижается к основным торгуемым на Мосбирже валютам на фоне пониженного спроса на риск и рухнувшей в последние дни нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Доллар поднялся выше 77 рублей впервые с 20 апреля 2022 года

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.21 мск повышался на 26 копеек, до 76,25 рубля, евро — на 49 копеек, до 80,72 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом прибавлял 4 копейки, до 11,04 рубля, а объем торгов ими составлял 94,6 миллиарда рублей против 66,7 миллиарда по евро и 106,5 миллиарда по доллару.

Доллар при этом повышался к рублю на 0,4%, юань – тоже на 0,4%, евро – на 0,5%.

Рублевая цена нефти составляла около 5,54 тысячи за баррель сорта Brent. Рублевая цена нефти помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

Курс доллара на Московской бирже в четверг с 12.25 до 12.30 мск подскакивал на 1,3 рубля (+1,7%), а объем торгов в течение 10 минут с 12.20 мск превысил 35 миллиардов рублей, что примерно в 17 раз выше обычного уровня. При этом в течение пяти минут курсы основных торгуемых валют успели обновить максимумы с прошлого апреля, но затем вернулись на прежние позиции. Курс доллара при этом максимально подскакивал до 77,49 рубля, евро – до 82,62 рубля, юаня – до 11,21 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в четверг дешевеет к доллару, евро и юаню в условиях пониженного спроса на рисковые активы и ощутимо подешевевшей в последние дни нефти.

"Текущее ослабление национальной валюты РФ — реакция на значительное снижение нефтяных котировок. Падение цены на нефть напрямую влияет на поступление экспортной выручки, а значит снижает приток иностранной валюты", — комментирует Евгений Линчик из УК "Первая".

Цена нефти к 16.21 мск падала на 1,4% — до 72,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) терял 0,1% — до 104,5 пункта, корректируя предыдущий рост до 105,1 пункта.

Один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse заявил, что займет у центробанка страны до 50 миллиардов швейцарских франков (примерно 53,7 миллиарда долларов США). В среду ЦБ Швейцарии и FINMA заявили, что Credit Suisse соответствует требованиям к капиталу и ликвидности, предъявляемым к системно значимым банкам, при необходимости Национальный банк Швейцарии предоставит ему ликвидность.

"Говорить о достаточности суммы поддержки банка пока преждевременно. Это экстренная помощь, которая призвана стабилизировать ситуацию и не допустить эффекта "домино" в финансовой системе страны. По мере расчистки баланса и понимания полного масштаба проблем, эта сумма может увеличиться в несколько раз", — комментирует сложную ситуацию вокруг Credit Suisse, которая подавляет спрос на риск, Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

ПРОГНОЗЫ

Курс американской валюты теперь может продемонстрировать плавный рост к отметке 77 рублей на фоне сохраняющихся под давлением нефтяных котировок, считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

С точки зрения технического анализа, у рубля, по сути, нет особых препятствий для дальнейшего ослабления, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"В частности, ближайшее важное сопротивление расположено у 78 рублей за доллар – сегодня покупатели американской валюты, как и в апреле 2021 года, уже стушевались у указанного значения. В остальном сигналы дневного и недельного графика в целом позитивны для доллара и указывают на нереализованный среднесрочный потенциал его роста до 80,5 рубля. Целями евро и юаня при сохранении слабости рубля выступят отметки 87 рублей и 11,80 рубля. Краткосрочный разворотный сигнал по доллару поступит, в частности, при его закреплении ниже 75 рублей и далее — 73,5 рубля", — добавляет она.