МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Минэкономразвития в обновленном прогнозе уточнит среднегодовой курс доллара в 2023 году в сторону повышения с сентябрьских оценок в 68,3 рубля за доллар, сообщил журналистам глава ведомства Максим Решетников. Новак отметил снижение дисконта на нефть Urals

"Скорректируем, конечно (в сторону ослабления рубля — ред.), и с учетом уточнения прогноза и по добыче нефти, и по ценам на нефть, очевидным образом пересматривать будем", — сказал Решетников журналистам, отвечая на вопрос о том, будет пересмотрен прогноз курса рубля в сторону ослабления.

По представленному в сентябре прогнозу Минэкономразвития, средний курс доллара по итогам года ожидается на уровне 68,3 рубля за доллар.