ЕРЕВАН, 27 мар — ПРАЙМ. Переход на цифровые валюты может обеспечить значимый скачок в Евразийском экономическом союзе, заявил в понедельник директор Института экономики РАН Михаил Головнин в ходе экспертного круглого стола на тему "Перспективы развития евразийской экономической интеграции и интересы Армении". Центробанк ОАЭ внедрит цифровую национальную валюту

Круглый стол был организован ереванским филиалом Московского госуниверситета, Московской школой экономики МГУ, Международная общественная организация гуманитарного развития.

"Очень значимый скачок может дать переход на цифровые валюты в наших странах. Потому что, если мы пойдем по пути (такие проекты уже есть, пока правда не у нас в ЕАЭС) создания многосторонней цифровой валюты, то это как раз может способствовать развитию взаимных расчетов именно в этой многосторонней цифровой валюте. Но для этого надо, чтобы были введены цифровые валюты, чтобы цифровые платформы были сопряженными в наших станах и чтобы мы изначально эту задачу поставили", — сказал Головнин.

По его словам, Россия на цифровой рубль планирует переходит уже в этом году. "Пока у Армении столь амбициозных задач нет, но она тоже в этом направлении движется. Поэтому, на мой взгляд, здесь может быть даже ситуация буквально нескольких лет, когда мы сможем выйти на такие расчеты в цифровых валютах. Это, кончено, будет очень существенно снижать издержки нашего взаимодействия", — заявил эксперт.

При этом, отметил он, переход на единую валюту в ЕАЭС, по крайней мере ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе не стоит, но расчеты в национальных валютах "вовсю уже идут", и 80% расчетов проходили в национальных валютах.

Головнин также заявил о важности гармонизация денежно-кредитной политики страны ЕАЭС в части взаимных курсов. "Мы уже наблюдали несколько ситуаций, когда эти взаимные курсы очень существенно менялись, что оказывало не очень позитивное воздействие на внешнеторговое взаимодействие РФ и Армении Здесь тоже очень важно проводить согласованную политику", — сказал он.