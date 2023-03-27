Экономист Головнин: переход на цифровые валюты может дать значимый скачок в ЕАЭС
ЕРЕВАН, 27 мар — ПРАЙМ. Переход на цифровые валюты может обеспечить значимый скачок в Евразийском экономическом союзе, заявил в понедельник директор Института экономики РАН Михаил Головнин в ходе экспертного круглого стола на тему "Перспективы развития евразийской экономической интеграции и интересы Армении".
Круглый стол был организован ереванским филиалом Московского госуниверситета, Московской школой экономики МГУ, Международная общественная организация гуманитарного развития.
"Очень значимый скачок может дать переход на цифровые валюты в наших странах. Потому что, если мы пойдем по пути (такие проекты уже есть, пока правда не у нас в ЕАЭС) создания многосторонней цифровой валюты, то это как раз может способствовать развитию взаимных расчетов именно в этой многосторонней цифровой валюте. Но для этого надо, чтобы были введены цифровые валюты, чтобы цифровые платформы были сопряженными в наших станах и чтобы мы изначально эту задачу поставили", — сказал Головнин.
По его словам, Россия на цифровой рубль планирует переходит уже в этом году. "Пока у Армении столь амбициозных задач нет, но она тоже в этом направлении движется. Поэтому, на мой взгляд, здесь может быть даже ситуация буквально нескольких лет, когда мы сможем выйти на такие расчеты в цифровых валютах. Это, кончено, будет очень существенно снижать издержки нашего взаимодействия", — заявил эксперт.
При этом, отметил он, переход на единую валюту в ЕАЭС, по крайней мере ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе не стоит, но расчеты в национальных валютах "вовсю уже идут", и 80% расчетов проходили в национальных валютах.
Головнин также заявил о важности гармонизация денежно-кредитной политики страны ЕАЭС в части взаимных курсов. "Мы уже наблюдали несколько ситуаций, когда эти взаимные курсы очень существенно менялись, что оказывало не очень позитивное воздействие на внешнеторговое взаимодействие РФ и Армении Здесь тоже очень важно проводить согласованную политику", — сказал он.
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