МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Динамика цены российской нефти останется в апреле основным фактором курсообразования рубля, она может направить курс в сторону 80 рублей за доллар, считает половина опрошенных РИА Новости экспертов. Между тем, есть вероятность стабилизации курса в диапазоне 75-77 рублей за доллар или даже его сползания к 73 рублям, полагают оставшиеся. Доллар опускается на слабой макростатистике

Курсы основных валют, торгующихся на Московской бирже, выросли и колеблются в конце марта в районе максимумов с апреля прошлого года — около 77,76 рубля за доллар, 84,2 рубля за евро и 11,3 рубля за юань.

Рублевая цена нефти (цена в долларах помноженная на курс доллара к рублю) помогает оценить доходы российского бюджета, что в свою очередь определяет параметры покупки/продажи валюты Центробанком РФ для Минфина в рамках бюджетного правила. Эти операции влияют на биржевой курс рубля.

ФАКТОРЫ КУРСООБРАЗОВАНИЯ

На курс рубля продолжает давить снижение экспортной выручки из-за упавших биржевых сырьевых цен и санкций (предложение валюты уменьшается), а также – из-за восстановления импорта (спрос на валюту повышается), поясняет Михаил Зельцер, из "БКС Мир инвестиций". "Внешнеторговая конъюнктура приводит и к внутреннему давлению — дефицит бюджета расширяется на фоне выпавших доходов от экспорта, при этом госрасходы бьют рекорды из-за актуальной геополитики", — добавляет он.

Определенное давление на рубль продолжит оказывать постепенное восстановление зарубежного туризма: рост числа рейсов в Турцию может привести к заметному снижению цен туристических пакетов, открывается китайское направление, рассуждает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Впрочем, параллельно будет разворачиваться въездной туристический поток из дружественных стран", — добавляет он.

Сильными на коротком промежутке времени обычно являются конъюнктурные факторы, которые оказывают слабое влияние в среднесрочной перспективе, отмечает Антон Прокудин из УК "Ингосстрах-Инвестиции". "Например, очередная волатильность цен на нефть, которая за март составила до 20%, в состоянии сначала ускорить ослабление рубля, а потом отодвинуть курс назад", — поясняет он.

ЧТО ОПРЕДЕЛИТ КУРС И НА КАКОМ УРОВНЕ?

Между тем динамика стоимости российской экспортной нефти окажет наибольшее влияние на стоимость рубля в апреле, считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Средняя цена нефти марки Urals за период с 15 февраля по 14 марта составила 50,8 доллара за баррель против 50,51 доллара за баррель месяцем ранее, увеличившись на 0,6%, свидетельствуют данные Минфина РФ.

При ценах на российскую нефть в районе 55-60 долларов за баррель, курс сможет остаться в диапазоне 75-80 рублей за доллар, при этом более низкая стоимость нефти может расширить этот диапазон до 80-85 рублей, оценивает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "Укрепление рубля в апреле менее вероятно, поскольку для этого требуется восстановление повышенного уровня экспортных притоков, для чего пока нет сформировавшихся условий. Более вероятен плавный рост доллара до 80 рублей", — добавляет он.

Стоит ожидать продолжения медленного ослабления рубля в апреле, которое будет "драйвить" курс доллара в сторону 80 рублей, также оценивает Антон Прокудин из УК "Ингосстрах-Инвестиции". "После среднемесячного курса доллара в 76,2 рубля в марте он может составить около 78 рублей в апреле. Для движения курса в обратную сторону (к 70 рублям) причин сейчас не видно", — добавляет он.

Впрочем, есть и более оптимистичные для рубля сценарии. Так, Валерий Вайсберг из ИК "Регион" полагает, что рубль в настоящее время выглядит несколько перепроданным, учитывая стабильные объемы экспорта и цены на российские сорта нефти. "На мой взгляд, вполне вероятна стабилизация положительного сальдо торгового баланса. Поэтому в апреле я жду стабилизацию курсовой динамики и закрепления доллара в диапазоне 75-77 рублей", — оценивает он.

Михаил Зельцер, из "БКС Мир инвестиций" ожидает в апреле стабилизацию валютных потоков и выправление бюджетных балансов. "Рубль в апреле может перейти к умеренному укреплению. Например, средний курс доллара в текущем году поднялся почти до 73 рублей, и эту отметку пока можно взять за ориентир коррекции", — добавляет он.