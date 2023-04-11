МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. На рынке никогда не утихала теория "краха долларовой гегемонии", однако в эти дни она как никогда близка к тому, чтобы стать реальностью, пишет Синьхуа. Названа причина, по которой глобальному господству США приходит конец

Агентство обратило внимание на то, что в последнее время в финансовых кругах появилось много интересных новостей. Так, CNOOC и TotalEnergies совершили первую транзакцию в юанях по сжиженному природному газу, Бразилия и прочие страны постепенно начали увеличивать расчеты в местной валюте или юанях, а Малайзия предложила Китаю создать Азиатский валютный фонд. Даже бывшие союзники США на Ближнем Востоке проигнорировали требования Вашингтона и объявили о новом сокращении добычи нефти.

Несмотря на то, что позиции доллара и пошатнулись, нынешнее его доминирование говорит нам о том, что его фундамент по-прежнему прочен, отмечает Синьхуа. Большая часть мировых торговых и финансовых рынков номинирована и рассчитывается в долларах, и на валюту США приходится почти 60 процентов мировых резервов центральных банков. Поэтому можно сказать, что доллар все еще доминирует в международной валютной системе.

Но, с другой стороны, сложно не заметить растущее "недоверие" к американской валюте.

"Многолетнее самодурство Соединенных Штатов существенно растратило кредит доверия к доллару, а его "исключительные привилегии" вызывают все большее недовольство. Глобальная торговля, расчеты и ценообразование валют в той или иной степени демонстрируют признаки "дедолларизации", — подчеркивается в статье.

С этим согласился и бывший председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке. По его словам, стоимость печати стодолларовой купюры составляет всего четыре цента, и обеспечение доллара на деле основано на национальном кредите доверия Соединенных Штатов. СМИ: нейросеть ChaosGPT раскрыла свои планы по уничтожению человечества

"Унилатерализм доллара подорвал фундамент доверия к международной валютной системе, и США сами роют себе могилу", — добавил он.

Более того, агрессивное повышение процентной ставки ФРС вызвало обесценивание валюты и повысило риски ликвидности в большинстве стран мира, нарушив нормальный международный экономический и торговый порядок. В сочетании с продолжающимся и существенным увеличением размера долга Америки во время глобальной эпидемии нового коронавируса доверие международного сообщества к доллару сильно ослабло.

Также, отмечает агентство, одержимость Вашингтона "вооружением" доллара еще больше подтолкнула некоторые страны к тому, чтобы серьезно задуматься о безопасности своих валютных резервов в долларах и обратиться к поиску альтернативы. Эволюция технологических инноваций и подъем цифровых валют также могут оказать серьезное влияние на существующую систему.

По мнению профессора экономики и политологии Калифорнийского университета в Беркли Барри Эйхенгрина и его коллег, доминирование доллара может поколебать не одна определенная валюта, а пакет нетрадиционных резервных валют.

"Сокращение активов в долларах различными странами не означает, что они полностью перейдут на юани или на какую-то другую резервную валюту, а, скорее говорит о диверсификации их резервов между корейской воной, сингапурским долларом, шведской кроной, норвежской кроной и другими нетрадиционными резервными валютами", — заключили эксперты.