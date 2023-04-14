МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития России повысило оценку среднегодового курса доллара в 2023 году до 76,5 рублей с 68,3 рубля, прогнозирует плавное ослабление рубля в последующие годы, следует из слов главы министерства Максима Решетникова. Покупать доллары поздно: куда их теперь девать

"С учетом снижения торгового баланса курс рубля в среднем на 2023 год оцениваем на уровне 76,5 рублей за доллар. В дальнейшем прогнозируем плавное ослабление рубля", — сказал Решетников, выступая на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития.

В сентябрьской версии прогноза динамика среднегодового курса доллара выглядела так: 68,3 рубля за доллар в 2023 году, 70,9 рубля в 2024 году и 72,2 рубля в 2025 году.