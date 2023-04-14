Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара к концу года на уровне 77 рублей
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ прогнозирует курс доллара на конец 2023 года в 77 рублей, сообщил журналистам представитель министерства.
"На конец года мы ожидаем около 77 рублей за доллар", — сказал представитель министерства.
Разработанные министерством сценарные условия предполагают среднее значение курса доллара в 2023 году на уровне 76,5 рубля, в 2024 году – 76,8 рубля, в 2025 и 2026 годах – на уровне 77,6 и 78,8 рубля за доллар соответственно.
В сентябрьской версии прогноза динамика курса доллара выглядела так: 68,3 рубля за доллар в 2023 году, 70,9 рубля в 2024 году и 72,2 рубля в 2025 году.
https://1prime.ru/Forex/20230414/840374850.html
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