МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ прогнозирует курс доллара на конец 2023 года в 77 рублей, сообщил журналистам представитель министерства. Доллар дешевеет к мировым валютам

"На конец года мы ожидаем около 77 рублей за доллар", — сказал представитель министерства.

Разработанные министерством сценарные условия предполагают среднее значение курса доллара в 2023 году на уровне 76,5 рубля, в 2024 году – 76,8 рубля, в 2025 и 2026 годах – на уровне 77,6 и 78,8 рубля за доллар соответственно.

В сентябрьской версии прогноза динамика курса доллара выглядела так: 68,3 рубля за доллар в 2023 году, 70,9 рубля в 2024 году и 72,2 рубля в 2025 году.