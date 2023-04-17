МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Бангладеш и Россия договорились использовать юани для оплаты кредита на строительство атомной электростанции "Руппур", сообщает бангладешская газета Business Standard со ссылкой на отдел экономических отношений Минфина страны. Облигации в юанях: что за зверь и с чем его едят

"Согласно новому соглашению, Бангладеш будет осуществлять платежные расчеты с Россией через любой китайский банк, а российские бенефициары будут получать платежи с использованием китайской трансграничной межбанковской платежной системы (CIPS), являющейся альтернативой SWIFT для платежей в юанях", — пишет издание.

Уточняется, что Россия оказывает кредитную помощь на строительство АЭС "Руппур" в Бангладеш, проект реализует подрядчик во главе с госкорпорацией "Росатом". Стоимость АЭС оценивается в 12,65 миллиарда долларов, 90% строительства финансируется за счет российского кредита со сроком погашения в течение 28 лет.

В сентябре 2022 года бангладешский Центральный банк уже предоставил возможность транзакций в юанях, разрешив банкам открывать счета в юанях в своих филиалах за границей.

"Руппур" — строящаяся по российскому проекту АЭС-2006 атомная электростанция. Выбранная для строительства площадка располагается на восточном берегу реки Падма, в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакка. Первый камень в основание будущей электростанции был заложен осенью 2013 года. Станция будет состоять из двух энергоблоков с современными реакторами ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью его продления еще на 20 лет.