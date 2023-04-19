МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Рубль в среду умеренно снижается, в основном к доллару и евро, на фоне дешевеющей нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рубль торгуется разнонаправленно днем в среду

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.51 мск повышался на 39 копеек — до 81,84 рубля, евро — на 31 копейку, до 89,70 рубля, юаня – на 1 копейку, до 11,86 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями составлял 65,9 миллиарда рублей против 26,2 миллиарда по евро и 62 миллиардов по доллару.

Доллар повышался к рублю на 0,5%, юань – на 0,1%, евро — на 0,3%.

ПОД ДАВЛЕНИЕМ НЕФТИ

Курс российской валюты во вторник отыгрывает негативную динамику нефтяного рынка, говорят аналитики.

"Рубль дешевеет на фоне снижения нефтяных цен. Если ситуация на рынке нефти не улучшится, мы можем увидеть еще одну волну ослабления рубля", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Цена на нефть к 16.51 мск падала на 1,7% — до 83,3 доллара за баррель сорта Brent. В последние несколько дней цены колебались около 85 долларов за баррель.

Сохранение высокой инфляции в мире поддерживает ожидания роста ставок и соответственно – подавленной экономической активности. Это негативно влияет на рынок нефти. В частности, годовая инфляция в Великобритании по итогам марта составила 10,1%, превысив прогноз в 9,8%.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышается на 0,2% до 101,9 пункта, что сигнализирует о подавленном спросе на риск на глобальных рынках. Где искать силы рублю?

ПРОГНОЗЫ

Факторов, ранее способствовавших чрезмерному ослаблению рубля, стало меньше, отмечает Александр Фетисов из Россельхозбанка. В то же время объемы торгов стали заметно снижаться по сравнению со среднедневными, а активность участников все больше перетекает в пару юань/рубль.

"В случае продолжения падения нефтяных цен нельзя исключить возврат курса к уровням 82+ рубля за доллар. В случае снижения юаня на внутреннем валютном рынке ниже 11,78 рубля вероятно тестирование поддержки на уровне 11,70-11,77 рубля за юань", — прогнозирует он.

Курс доллара колеблется в диапазоне 81-82,5 рубля, отмечает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал". Торговая активность участников рынка заметно сократилась по сравнению с первой декадой апреля, что позволило стабилизировать курс в условиях сокращающейся ликвидности.

"При сохранении текущего равновесия на рынке вблизи достигнутых максимумов экспортеры могут активизировать продажу валютной выручки к налогам чуть раньше, чем обычно, что позволило бы курсу продвинуться в сторону 80 рублей за доллар", — предполагает он.