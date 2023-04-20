МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Рубль в четверг умеренно повышается к основным торгуемым на Московской бирже валютам, несмотря на продолжающую дешеветь нефть, следует из данных торгов. Банк России не планирует дополнительных мер по валютным ограничениям

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.23 мск снижался на 54 копейки, до 81,36 рубля, евро — на 30 копеек, до 89,28 рубля, юаня – на 4 копейки, до 11,81 рубля свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями составлял 68,6 миллиарда рублей против 30,4 миллиарда по евро и 78,6 миллиарда по доллару.

Доллар при этом снижался к рублю на 0,6%, юань – на 0,4%, евро – тоже на 0,4%.

РУБЛЬ ОЖИДАЕТ НАЛОГИ

Курс российской валюты в четверг умеренно повышается, отыгрывая приближающиеся налоговые выплаты, под которые экспортеры традиционно наращивают продажу валютной выручки. При этом рубль игнорирует дешевеющую нефть. ЦБ не сможет снять ограничения на выдачу средств с валютных вкладов

"В условиях продолжающего падения рынка нефти единственным фактором, который защищает рубль, остается приближение пика налоговых платежей апреля, который приходится на следующую неделю", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 16.23 мск падала на 2,2%, до 81,3 доллара за баррель сорта Brent. Таким образом, согласно техническому анализу, нефтяные котировки стремятся "закрыть гэп" (разрыв на графике), образовавшийся 3 апреля – вернуться на прежние позиции. Тогда цена нефти подскочила с 79,77 доллара сразу к 86 долларам с последующим ростом до 87,49 доллара на фоне сообщений о решении ОПЕК+ снизить (с учетом России) добычу более чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,1% до 101,9 пункта, что сигнализирует о спросе на риск на глобальных рынках.

Игроки рынка обратили внимание на заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что экономика России ни в коем случае не должна самоизолироваться, необходимо развивать импортозамещение, особенно по критическим направлениями, при этом сохраняя возможности торговать с миром. СМИ: против доллара взбунтовались еще две страны

Также она сказала, что ЦБ РФ считает нецелесообразным вносить существенные изменения в действующие валютные ограничения. Набиуллина также заявила, что Банк России готов обсуждать возможность расчета с уходящими из России зарубежными компаниями с помощью специальных облигаций ЦБ вместо валюты.

ПРОГНОЗЫ

Доллар торгуется в районе 81,5 рубля, однако в целом диапазон 81–82,5 рубля сохраняется, считает Иван Капустянский из УК "Первая".

"Российская валюта остается под давлением снижения нефтяных котировок, при этом ослаблению национальной валюты противостоит продажа валюты со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат перед пиком налоговых выплат", — добавляет он.

"Поддержка, оказываемая курсу рубля налоговым периодом, кратковременна, поэтому, если нефтяные цены не перейдут к повышению, вскоре мы можем увидеть ощутимое снижение курса рубля", — считает Бабин из "БКС Мир инвестиций".